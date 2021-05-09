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09.05.2021 11:30
Рубрика: Общество

Как прошли Парады Победы на Дальнем Востоке

Текст: Инесса Доценко
Тысячи военнослужащих и сотни единиц военной техники приняли 9 мая участие в Парадах Победы на Дальнем Востоке. За торжественным шествием войск наблюдали ветераны войны и тыла.

В Хабаровске по площади имени Ленина строем прошли колонны разных родов войск, сотрудников правоохранительных органов, суворовцы и юнармейцы.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Видеотрансляция Парада Победы в Москве

- Всего в главном параде Хабаровского края приняли участие 3,6 тысячи солдат и офицеров, из них 2,7 тысячи человек представляли Восточный военный округ, - рассказали "РГ" в пресс-службе краевого правительства.

Принимал парад командующий войсками Восточного военного округа, Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко. Механизированную колонну составили 160 единиц вооружений и техники, в том числе новые танки Т-80БВМ, БТР-82АМ, болотоходы "Алеут", зенитные ракетные комплексы С-300В4, самоходные минометы "Тюльпан". Кстати, впервые отдельные боевые машины были выкрашены в арктическую расцветку. В небе на минимальной высоте над площадью прошли транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ, ударные вертолеты Ка-52.

Во Владивостоке Парад Победы традиционно начался с исполнения "Священной войны" и появления знаменной группы. Этот воинский ритуал выполняется каждый год.

- В параде приняли участие более 1600 человек, из них 1200 военнослужащих Тихоокеанского флота, - сообщили в пресс-службе губернатора края. По центральной улице города - Светланской - прошли также парадные расчеты курсантов, представителей силовых ведомств, юнармейцы. В составе механизированной колонны - 61 единица военной техники, в том числе зенитно-ракетные комплексы ПВО С-400 и "Оса", береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитно-ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", реактивные системы залпового огня "Град", современные бронетранспортеры БТР-82А, буксируемые гаубицы, бронеавтомобили "Тигр".

Кроме того, в столице Приморья зрителям впервые показали современную боевую машину пехоты БМП-3. 40 таких машин в начале апреля поступили на вооружение Тихоокеанского флота. Был продемонстрирован и танк "Т-80БВ". Эти машины в 2019 году введены в штат соединения морской пехоты и являются основной ударной мощью соединения.

В Бурятии Парад Победы стал по-настоящему особенным. Впервые в нем участвовала армия Монголии. В 2021 году Россия и Монголия отметят столетие дипломатических отношений, и в этом же году исполняется сто лет со дня образования вооруженных сил в Монголии.

Глава республики Алексей Цыденов отметил, что Бурятия бережно хранит память о боевом братстве с Монголией в годы войны.

- Каждая пятая шинель и каждая пятая лошадь были монгольскими. На собранные средства построены танковая колонна и авиационная эскадрилья. В рядах Красной армии воевали три тысячи монгольских добровольцев, - сказал Цыденов.

Фото: iStock
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В параде войск в Улан-Удэ приняли участие более 1,5 тысячи человек и более 50 единиц военной техники. Впервые жителям Бурятии была представлена легендарная техника времен Великой Отечественной войны - танк ИС-2 и БМ-13 "Катюша".

На центральной площади Петропавловска-Камчатского состоялось шествие войск Петропавловск-Камчатского гарнизона. В торжественном мероприятии участвовали рота почетного караула, дивизия противовоздушной обороны, отдельная Краснодарско-Харбинская дважды Краснознаменная бригада морской пехоты, отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада, подразделения радиоэлектронной борьбы, ордена трудового Красного Знамени отдельный смешанный авиационный полк, бригада кораблей охраны водного района, пограничные части федеральной службы безопасности по Восточному Арктическому району, военнослужащие МЧС, УМВД, курсанты военно-учебного центра при КГТУ, юнармейцы и учащиеся кадетских классов.

В Чите по главной площади торжественным маршем прошли пешие колонны парадных расчетов и сводный военный оркестр. В механизированной колонне было представлено больше 60 единиц техники.

В Южно-Сахалинске по площади прошествовали военнослужащие мотострелковых, ракетно-зенитных, радиотехнических и других родов войск. Торжественным маршем прошли рота почетного караула, женский батальон, представители УФСИН, МЧС, пограничного управления ФСБ России, воспитанники кадетской школы, юнармейцы - общей численностью около 1000 человек.

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