На Камчатке нашли фрагменты пропавшего в субботу вертолета Ми-2

Спасатели обнаружили обгоревшие фрагменты пропавшего 8 мая на Камчатке вертолета Ми-2. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Остатки вертолета найдены в районе лесного массива поселка Чапаевка", - приводит агентство слова представителя ведомства.

Спасатели уточняют, что данных о судьбе пассажира и члена экипажа пока нет.

Напомним, частный вертолет, вылетевший в субботу с посадочной площадки Излучина в городе Елизове в направлении площадки в районе реки Островной, перестал выходить на связь в 17 часов местного времени. На борту находились два человека. По предварительной информации, Ми-2 перевозил 200 килограммов груза.

Поиски, начатые незамедлительно, привели к результату только сегодня.