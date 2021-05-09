В Татарстане после ДТП с пятью погибшими возбудили дело

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Чистопольском районе республики, жертвами которого стали пять человек.

Как сообщили в прокуратуре РТ, дело заведено по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статья 264 УК РФ).

Ход расследования взят в надзорном ведомстве на особый контроль.

Напомним, утром 9 мая на 127-м километре трассы Казань - Оренбург столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Renault Trafic. В результате аварии на месте погибли пять человек. По уточненным данным, еще четверо, в том числе подросток, получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, виновником трагедии стал водитель большегруза, который отвлекся от управления.