Омский театр отметил День Победы премьерой в честь фронтовых врачей

К 76-й годовщине Великой Победы в омском "Пятом театре" поставили спектакль "Апрельский романс". Он посвящен подвигу омских военных медиков, спасших за годы войны десятки тысяч жизней.

Сценическая судьба главного героя пьесы, военного хирурга Хромова повторила реальную историю врача омского госпиталя №1494 Бориса Николаевича Виноградова. Один из лучших медиков страны, он прошел Первую мировую. А с началом Второй вновь был призван, определен в Омск, где, как ведущий нейрохирург, ставил на ноги тысячи практически обреченных солдат.

- В числе тех, кто попал в омский госпиталь, был отец президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, - пояснила "РГ" замдиректора "Пятого театра" Елена Чернякова. - Кемелю Токаеву, впоследствии известному казахскому писателю, в боях за Польшу разрывной пулей раздробило ногу. Попав в Омск, он умолял врачей ее сохранить. И те рискнули, взялись, собрали подлежащую ампутации конечность буквально по кусочкам. И Кемель сначала пошел без костылей, потом женился, а вскоре стал отцом будущего президента.

А вот нейрохирург Борис Виноградов не дожил до Победы всего 16 дней. Умер от воспаления легких. Лечиться врачу было некогда…

Героями спектакля "Апрельский романс" стали четыре тяжелораненные девушки 18-25 лет. Они уже прошли через ад… Но, еще не долечившись, снова рвутся на фронт. Госпиталь становится местом, где вершится их судьба. Единственным врачом, целителем каждой искалеченной души становится главный хирург майор Хромов (Борис Косицын).

Режиссер - постановщик спектакля Максим Кальсин "вкрапил" в сюжет документальные кадры тех лет. Здесь не только война, но и мирный Омск с фонтанами, детьми, мороженицами. В фойе театра зрители смогут увидеть выставку с экспонатами военного госпиталя. Все это помогает переместиться на 76 лет назад и понять, какой ценой доставалась Победа.