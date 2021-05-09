В Омской области пропал министр здравоохранения Александр Мураховский

В Омской области вторые сутки продолжаются поиски министра здравоохранения Александра Мураховского, пропавшего при загадочных обстоятельствах в Большеуковском районе.

Пропавшего министра разыскивают полицейские, сотрудники Росгвардии, охотники и местные жители.

По предварительным данным, Александр Мураховский отдыхал на охотничьей базе в деревне Поспелово Большеуковского района. Он уехал на квадроцикле в лесной массив и не вернулся. Знакомые министра около суток пытались найти его самостоятельно. Потом обратились за помощью в полицию.

- Поиски значительно осложняются труднопроходимостью местности и наличием заболоченных участков, - сообщил "РГ" представитель УМВД России по Омской области Алексей Командыков. - Задействован вертолет и беспилотники.

По данным полиции, квадроцикл пропавшего был обнаружен в 6,5 километра от охотбазы.

Завтра к поисковым работам присоединятся сотрудники МЧС и волонтеры поисковых отрядов.

- В настоящее время решается вопрос о том, сколько необходимо техники и личного состава, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Омской области. - Спасатели готовятся к выезду в Большеуковский район.

В следственном комитете и правительстве региона ситуацию пока не комментируют.

Александр Мураховский был назначен министром здравоохранения Омской области в ноябре 2020 года. Ранее он работал главным врачом БСМП №1.