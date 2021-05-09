По рекам и каналам Петербурга впервые прошла "Бессмертная флотилия"

В Петербурге состоялось первое в России шествие "Бессмертной флотилии". По рекам и каналам города под флагами ВМФ торжественно прошли празднично украшенные суда и более 100 гидроциклов.

Колонна судов состояла из четырех "звеньев", каждое из которых получило название в честь российских флотов: Северный, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский. Пятое звено посвятили героям Великой Отечественной войны и по аналогии с "Бессмертным полком" назвали "Бессмертной флотилией".

На мачте учебного корабля "Перекоп" в момент старта акции подняли копию Знамени Победы и флаг Бессмертного полка России - он принял эстафету шествия Бессмертного полка

- Для всероссийского движения "Бессмертный полк России" это большая честь - передать эстафету Балтийскому флоту, моряки которого громили фашистов на подступах к Ленинграду и в Балтийском море, освобождали Прибалтику, штурмовали Кенигсберг, - отметил заместитель руководителя регионального штаба Бессмертного полка России в Санкт-Петербурге полковник запаса Юрий Лелюх.

Водный парад проследовал от Петропавловской крепости до Петровской набережной и должен завершиться рядом с крейсером "Аврора". Его сопровождают песни военных лет, на борту судов - участников находятся ветераны, жители блокадного Ленинграда, военнослужащие ВМФ и курсанты военно-морских училищ.