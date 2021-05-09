В Крыму при пожаре в многоэтажке погиб человек

В Крыму началась проверка по факту гибели пожилого мужчины в результате пожара, который произошел в ночь на 9 мая в селе Табачное Бахчисарайского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Пожар возник в деревянном многоквартирном доме на улице Школьной, огнем были повреждены 13 квартир.

- По предварительным данным, очаг возгорания находился в квартире, где проживал погибший мужчина 1957 года рождения, злоупотреблявший спиртными напитками, - рассказали в СК. - Точные причины пожара устанавливаются.

Ранее в МЧС сообщили, что другие жильцы успели сами покинуть квартиры. На тушение огня потребовалось более шести часов, пламя охватило свыше 800 квадратных метров.