СК рассказал о личностях трех туристов, пропавших на реке в Адыгее

Сотрудники следственного управления СКР по Республике Адыгея начали процессуальную проверку по факту несчастного случая Майкопском районе, где накануне трех туристов унесло бурным течением горной реки Белой. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации правоохранителей, восьмого мая около 15 часов в районе Хаджохской теснины, расположенной недалеко от поселка Каменномостский, отдыхающий из Астраханской области решил запечатлеть себя на фоне реки. Он зашел в воду и попросил своего земляка сфотографировать на камеру мобильного телефона. Однако мужчину сбил сильный поток. Приятель попытался помочь, но его также понесло течением. Проходивший мимо 36-летний житель Республики Калмыкия бросился на выручку утопающим, но не удержался и упал в воду. В результате всех троих мужчин унесло вниз по течению реки.

На месте ЧП проводятся поисково-спасательные мероприятия, однако до настоящего времени обнаружить унесенных рекой мужчин не удалось. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ГУ МЧС России по региону на своей официальной странице в Instagram сообщает, что на 14.30 поисково-спасательные работы на Белой продолжаются. Они ведутся вдоль прибрежной линии и по акватории реки по течению. Зона поиска разбита на участки. Обследовано более 35 километров прибрежной линии и реки Белой.

Сегодня днем группировка сил и средств, привлеченных к поискам, была увеличена. Всего в операции участвуют 60 человек, 11 единиц техники и два плавсредства.