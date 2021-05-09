В Адыгее возобновлен поиск туристов, унесенных горной рекой

В Майкопском районе Адыгеи в девять часов утра возобновились спасательные работы по поиску туристов, которых накануне унесло течением горной реки Белой вблизи Хаджохской теснины. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по республике на своей официальной странице в Instagram.

По информации ведомства, поиски проводятся вдоль прибрежной линии, а также по акватории реки Белой по течению. Зона операции разбита на участки. Работы сильно осложнены плохими погодными условиями: уже много часов идет не прекращается сильный дождь.

В поисково-спасательных работах принимают участие десять сотрудников Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России, две единицы техники и одно плавсредство, а также техника и пять работников пожарно-спасательной части №8. Всего задействовано 23 человека и шесть единиц техники.

На месте происшествия находятся представители всех экстренных служб региона во главе с начальником ГУ МЧС по РА полковником Станиславом Илющенко.

Напомним, ЧП произошло днем восьмого мая на очень популярном в экскурсионном маршруте "Хаджохская теснина" (сюда приезжают многочисленные гости республики и любители экстремальных видов спорта со всей страны) - три туриста упали в ущелье горной реки. Сразу же после поступления информации в МЧС спасатели начали поиск пропавших людей. Операция была приостановлена с наступлением темноты.