"Роскосмос" подтвердил падение обломков "Чанчжэн-5Б" в Индийский океан

"Роскосмос" подтвердил, что отработавшая ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б" упала в океан. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что в воскресенье объект вошел в атмосферу Земли. Затем, по данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, "примерно в 05.30 мск прекратил существование над акваторией Индийского океана", - цитирует РИА Новости.

Ранее о том, что обломки 18-тонной отработавшей ступени ракеты вошли в атмосферу, а большая обломков сгорела, говорилось в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов.