Большая часть ступени ракеты "Чанчжэн-5Б" сгорела в атмосфере

Отработавшая ступень ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б", которая в апреле вывела на орбиту модуль китайской станции, в воскресенье вошла в атмосферу Земли над Индийским океаном. Большая часть обломков сгорела, говорится в заявлении программы космических пилотируемых полетов КНР.

Уточняется, что обломки вошли в атмосферу 9 мая в 05:24 мск. "Зона приземления расположена в районе 72,47 градуса восточной долготы и 2,65 градуса северной широты", - цитирует сообщение ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявлял, что обломки китайской ракеты-носителя не создадут угрозу объектам на Земле. По его словам, подобное крайне маловероятно, так как большая часть обломков сгорит при входе в атмосферу.

Напомним, 29 апреля Китайское национальное космическое управление при помощи носителя "Чанчжэн-5Б" вывело на орбиту главный модуль космической станции страны. Запуск был объявлен успешным.