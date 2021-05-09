Россия направит в Индию почти 18 млн доз вакцины "Спутник V"

В Индию 1 мая была направлена первая партия российской вакцины в размере полутора миллиона доз, и вскоре поступит вторая партия. Всего планируется направить в республику три миллиона доз "Спутника V" в мае, пять млн - в июне, десять млн - в июле.

Ожидается, что в течение года получить прививку "Спутником V" смогут 360 миллионов индийцев. Это произойдет к концу марта 2022 года, поскольку в Индии будет примерно 361 миллион доз вакцины, сообщили официальные лица, координирующие вакцинацию в стране, говорится в сообщении.