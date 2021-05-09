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09.05.2021 04:06
Рубрика: Общество

Российский спутник сфотографировал падающую ступень ракеты "Чанчжэн-5Б"

Фото: Telegram-канал Дмитрия Рогозина. Фото: Telegram-канал Дмитрия Рогозина.
Фото: Telegram-канал Дмитрия Рогозина.

Российский спутник "Аист" сфотографировал отработавшую ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б", которая скоро должна войти в атмосферу Земли. Снимок был сделан с расстояния 1281 километр.

Фото: NASA/JPL-CALTECH / AFP
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Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале, опубликовав снимок, а также схему движения. По его словам, взаимная скорость ступени ракеты и спутника очень большая. "На схеме видно, что объекты, в том числе наш развернувшийся к ступени спутник, летят практически перпендикулярно друг другу. У нас наклонение орбиты 98 градусов", - отметил Рогозин.

По данным ВВС США, ступень "Чанчжэн-5Б" войдет в атмосферу 9 мая. По данным специалистов, это произойдет около 05.04 мск (плюс-минус 1 час) над северной частью Атлантического океана западнее Пиренейского полуострова, пишет РИА Новости.

Напомним, ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила в космос базовый модуль базовый модуль китайской пилотируемой станции.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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