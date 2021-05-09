Российский спутник сфотографировал падающую ступень ракеты "Чанчжэн-5Б"

Российский спутник "Аист" сфотографировал отработавшую ступень китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5Б", которая скоро должна войти в атмосферу Земли. Снимок был сделан с расстояния 1281 километр.

Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале, опубликовав снимок, а также схему движения. По его словам, взаимная скорость ступени ракеты и спутника очень большая. "На схеме видно, что объекты, в том числе наш развернувшийся к ступени спутник, летят практически перпендикулярно друг другу. У нас наклонение орбиты 98 градусов", - отметил Рогозин.

По данным ВВС США, ступень "Чанчжэн-5Б" войдет в атмосферу 9 мая. По данным специалистов, это произойдет около 05.04 мск (плюс-минус 1 час) над северной частью Атлантического океана западнее Пиренейского полуострова, пишет РИА Новости.

Напомним, ракета "Чанчжэн-5Б" 29 апреля доставила в космос базовый модуль базовый модуль китайской пилотируемой станции.