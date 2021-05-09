Сенатор Джабаров назвал провокацией высадку военных США в Эстонии

Российский сенатор Владимир Джабаров назвал провокацией высадку в Эстонии более 700 американских военных.

"Когда мы на своей территории перемещаем войска, это считается угрозой всем странам, а то, что они прислали в Эстонию свой контингент - это считается нормой. Вот она, двойная мораль", - аргументировал свою позицию политик. Он заявил, что Эстонию превращают в мишень для возможного ответного удара. Москву подталкивают к конкретным действиям, чтобы потом заклеймить и наказать санкциями, добавил сенатор. Его мнение публикует RT.

Напомним, ночью 8 мая на аэродроме Нурмси в Эстонии был замечен большой контингент американских десантников. Почти 700 военнослужащих 82-й дивизии ВДВ США прибыли из Форт-Брэгга (Северная Каролина). За десантированием с близкого расстояния наблюдала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Американские десантники принимают участие в крупнейших за последние 25 лет учениях Swift Response. Они уже провели учебный бой и осуществили захват аэропорта с условным противником.