Шеф-повар предложил полезную для здоровья замену шашлыку

На майских пикниках россияне могут заменить традиционный мясной шашлык не менее вкусными, но про этом более полезными для здоровья блюдами. Об этом заявил шеф-повар Владимир Павлов, предложив приготовить овощи, рыбу или грибы.

Приготовленную на углях любую еду отличает вкус костра. Даже обычные овощи "будут в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде", - отметил шеф-повар в интервью радио Sputnik. От мяса же, по его словам, организму становится тяжело. Если заменить жареное мясо овощами или рыбой, то можно съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше. "Еще можно взять грибы, ведь они долго перевариваются и дают долгое ощущение сытости, как и мясо", - отметил Павлов.

Специалист также поделился рецептом десерта, который можно приготовить на пикнике. Для этого надо взять очищенный банан, положить сверху маршмеллоу и шоколад, потом завернуть в фольгу и положить на решетку. "Через 5-7 минут у вас будет отличный десерт, приготовленный на гриле", - рассказал повар.

Приготовленное на огне мясо - не самый полезный продукт и злоупотреблять им не стоит, а некоторым следует и вовсе лучше воздержаться от такой еды, рассказал диетолог Филипп Кузьменко. По его словам, без вреда для здоровья можно съедать не более 70-100 граммов красного мяса в день. Перегружать желудок и пытаться съесть весь шашлык за один день "чтобы не пропал" не нужно - хорошо приготовленное мясо хранится довольно долго.