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Умерла актриса из "Санта-Барбары" Тони Китэйн

Новости
    09.05.2021, 11:33
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ RHINO Фото: youtube.com/ RHINO
Фото: youtube.com/ RHINO

7 мая в возрасте 59 лет в Ньюпорт-Бич в Калифорнии скончалась скандальная американская актриса и модель, в том числе - эротического свойства, Джули "Тони" Китэйн. Помимо прочего - бывшая супруга фронтмена Whitesnake Дэвида Ковердэйла. Она снялась в ряде видеоклипов коллектива: Here I Go Again, Is This Love, Still of the Night, The Deeper the Love.

О смерти эпатажной персоны сообщает NYT со ссылкой на подтверждение от дочери артистки. И без указания причин несчастья.

Китэйн родилась в 1961 году в Сан-Диего. Предки - российские евреи. Занималась гимнастикой и балетом. Бросив школу, переехала в Лос-Анджелес со своим парнем-рокером, будущим гитаристом и автором песен Ratt Роббином Кросби (умер в 2002-м - СПИД + передозировка), с которым начала встречаться еще в старших классах. Далее украсила собой обложки двух первых релизов группы - EP 1983-го и Out of the Cellar 1984-го. В том же году снялась в их клипе на трек Back for More.

После развода с Ковердейлом в 1991-м крутила роман с О. Джеем Симпсоном, когда он еще был женат на Николь Браун Симпсон (той самой, которую футболист, как предположено, зарезал).

В 1997-м вышла замуж за бейсболиста Чака Финли, прославленного и не менее скандального. Избивала мужа обувью. В результате бедняга через три года подал на развод. А Тони совсем пошла по наклонной и неоднократно имела проблемы с законом - вплоть до тюремного срока, принудительной реабилитации и всего такого.

На экранах - с начала 80-х, с сериалов. Первая заметная роль - титульная в "Гвендолин" в 1984-м. Далее - Дебби в "Мальчишнике" с Хэнксом, Линда в "Колдовской доске", Лиза ДиНаполи в "Санта-Барбаре", Деянира в "Геракле" с Сорбо - сериале и телефильмах, "Женаты… с детьми", "Сайнфелд", C.S.I. - всего порядка сорока проектов.

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