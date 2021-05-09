В Пенсионном фонде назвали число ветеранов ВОВ

Ветеранов Великой Отечественной войны сегодня осталось чуть более миллиона, рассказали "Российской газете" в Пенсионном фонде. В их числе 5,5 тысячи граждан, которые вернулись с войны инвалидами, 1,5 тысячи тех, кто получил инвалидность после нее, 2,3 тысячи участников войны, которые не обращались за установлением инвалидности. В числе ветеранов 82 тысячи узников нацизма, почти 80 тысяч жителей блокадного Ленинграда, а также жители осажденного Севастополя, которые получили этот статус в конце прошлого года.

Традиционно ко Дню Победы ветеранам предоставляется материальная помощь. Деньги выделяются из федерального и регионального бюджетов. Почти 33 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны получили в этом году федеральную выплату в размере 10 тысяч рублей. Это ветераны Великой Отечественной войны с российским гражданством, проживающие на территории нашей страны и государств Прибалтики - Латвии, Литвы и Эстонии. В их числе - военнослужащие действующей армии времен Великой Отечественной войны, партизаны, сотрудники разведки, работники предприятий, обеспечивающих армию и флот, фронтовые корреспонденты, защитники Ленинграда, инвалиды с детства, пострадавшие во время боевых действий и другие категории граждан.

В Пенсионном фонде подчеркнули, что выплата была перечислена накануне праздника, а большинству граждан деньги пришли в конце апреля вместе с пенсией за май.

Помимо федеральной выплаты к 9 мая ветераны получили материальную помощь из региональных бюджетов. В ведомстве пояснили, что в этом случае денежные суммы и категории получателей устанавливаются губернаторами самостоятельно. Так, в ряде регионов выплату получили труженики тыла, в Ленинграде - жители блокадного Ленинграда, а в Севастополе - жители осажденного Севастополя.

По данным Пенсионного фонда ветераны также имеют право на повышенную пенсию. Так, средний размер пенсии участника Великой Отечественной войны составляет 42 тысячи рублей, а инвалида - 32,6 тысячи рублей. К ней также полагается ежемесячная денежная выплата в размере 5,8 тысяч рублей и дополнительное материальное обеспечение в размере одной тысячи рублей, которое тоже выплачивается ежемесячно.