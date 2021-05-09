В США на вечеринке в честь дня рождения произошло массовое убийство

В городе Колорадо-Спрингс в США на вечеринке в честь дня рождения в результате стрельбы погибли шесть человек. Стрелявший покончил с собой.

Инцидент случился на стоянке домов на колёсах. Огонь вёл парень одной из погибших девушек.

"Этот ужасный акт привел к гибели шести взрослых человек. Дети в трейлере не пострадали от действий подозреваемого и сейчас находятся у родственников", - приводит РИА Новости сообщение местной полиции.

Мотивы стрелка пока неизвестны, ведётся следствие.

Ранее сообщалось о стрельбе в гостинице в Аризоне, в результате которой погиб человек и семеро получили ранения, а также в Нью-Йорке, где огнестрельные ранения получили три человека.