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09.05.2021 23:43
Рубрика: В мире

В США на вечеринке в честь дня рождения произошло массовое убийство

В городе Колорадо-Спрингс в США на вечеринке в честь дня рождения в результате стрельбы погибли шесть человек. Стрелявший покончил с собой.

Минюст США предъявил экс-полицейским обвинения в убийстве Флойда

Инцидент случился на стоянке домов на колёсах. Огонь вёл парень одной из погибших девушек.

"Этот ужасный акт привел к гибели шести взрослых человек. Дети в трейлере не пострадали от действий подозреваемого и сейчас находятся у родственников", - приводит РИА Новости сообщение местной полиции.

Мотивы стрелка пока неизвестны, ведётся следствие.

Ранее сообщалось о стрельбе в гостинице в Аризоне, в результате которой погиб человек и семеро получили ранения, а также в Нью-Йорке, где огнестрельные ранения получили три человека.

В мире США Массовые убийства в США

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