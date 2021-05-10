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10.05.2021 04:40
Рубрика: Экономика

Адвокат рассказала об основаниях для повышения зарплаты на треть

Адвокат Марина Буянова рассказала, на каких основаниях стоит обратиться к руководству с просьбой о повышении заработной платы. Она перечислила случаи, когда зарплата может вырасти максимум на треть.

Фото: iStock
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Сотрудник имеет право требовать улучшения финансовых условий, если выполняет больше, чем от него требуется, либо прибавилась тяжесть или опасность труда, рассказала Буянова "Вечерней Москве". При этом юрист призвала не путать реальное перевыполнение должностных обязанностей с тем, что прописано в трудовом договоре.

Еще один повод обратиться к начальству, если работник повысил свою квалификацию. Речь идет о получении дополнительного образования, прохождении курсов или даже окончании вуза, когда сотрудник совмещал учебу и работу. Кроме того, Буянова посоветовала воспользоваться ситуацией, когда сотруднику предложили работу в другой компании, однако он готов остаться при условии улучшения условий труда. Важно объяснить работодателю, что предложили работу на других условиях, но человеку очень нравится работать здесь с этим коллективом и руковдством.

Ранее сообщалось, что получать деньги в конвертах готовы лишь 36% россиян. В разгар пандемии таких было 46%, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob. На зарплату в конвертах готовы согласиться 40% мужчин и лишь 33% женщин. При наличии выбора соискатели отдают предпочтение компаниям, соблюдающим Трудовой кодекс, ведь "белая" зарплата - это отчисления в пенсионный фонд, оплата больничных, отпускных и компенсации при увольнении в полном объеме.

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