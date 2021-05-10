Bloomberg предупредил о росте цен на топливо в США после кибератаки

Приостановка работы крупнейшей американской трубопроводной компании Colonial Pipeline после кибератаки может спровоцировать в США сильнейший рост цен на топливо. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на экспертов.

По их данным, если к началу лета Colonial Pipeline не восстановит поставки топлива на Восточное побережье страны, то стоимость бензина в США может вырасти до наиболее высоких показателей за последние семь лет. Bloomberg подчеркивает, что продавцы и поставщики нефтепродуктов уже подыскивают альтернативные пути поставок топлива, пишет ТАСС.

Так, рассматривается вариант транспортировки и хранения топлива с использованием танкеров в Мексиканском заливе. Кроме того, в качестве альтернативы может быть выбран трубопровод Plantation Pipeline. Однако его проводимость всего 720 тысячи бареллей в сутки по сравнению с более чем 3,4 миллиона у Colonial Pipeline.

Напомним, в пятницу масштабные кибератаки неизвестных хакеров привели к временному отключению одного из крупнейших трубопроводов США. Министр торговли Джина Раймондо заявила, что правительство в тесном сотрудничестве с компанией и властями всех уровней работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить функционирование трубопровода, чтобы не допустить перебоев.