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10.05.2021 05:36
Рубрика: В мире

Bloomberg предупредил о росте цен на топливо в США после кибератаки

Приостановка работы крупнейшей американской трубопроводной компании Colonial Pipeline после кибератаки может спровоцировать в США сильнейший рост цен на топливо. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на экспертов.

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По их данным, если к началу лета Colonial Pipeline не восстановит поставки топлива на Восточное побережье страны, то стоимость бензина в США может вырасти до наиболее высоких показателей за последние семь лет. Bloomberg подчеркивает, что продавцы и поставщики нефтепродуктов уже подыскивают альтернативные пути поставок топлива, пишет ТАСС.

Так, рассматривается вариант транспортировки и хранения топлива с использованием танкеров в Мексиканском заливе. Кроме того, в качестве альтернативы может быть выбран трубопровод Plantation Pipeline. Однако его проводимость всего 720 тысячи бареллей в сутки по сравнению с более чем 3,4 миллиона у Colonial Pipeline.

Напомним, в пятницу масштабные кибератаки неизвестных хакеров привели к временному отключению одного из крупнейших трубопроводов США. Министр торговли Джина Раймондо заявила, что правительство в тесном сотрудничестве с компанией и властями всех уровней работает над тем, чтобы как можно скорее восстановить функционирование трубопровода, чтобы не допустить перебоев.

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