Новости

Боррель: ЕС не хочет обострять отношения с Россией 20:32
Синхронисткам Ромашиной и Клесниченко придется повторно выступить на ЧЕ 20:24
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева принесли России первое золото ЧЕ 19:51
Вратари Шестеркин и Георгиев не помогут России на ЧМ по хоккею 19:47
Симонян: Хочу, чтобы "Спартак" возглавил Черчесов 19:41
"Урал" обыграл на своем поле "Ростов" 19:35
Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги 19:30
Парламент Армении снова провалил голосование по кандидатуре премьера 19:25
Департамент транспорта Москвы изменит работу двух веток метро 19:21
Футболисты "Спартака" вышли на матч с "Химками" в майках с Тедеско 19:18
Серийный убийца Мишель Фурнире умер в тюремной больнице во Франции 18:55
Промес остался в запасе "Спартака" на матч с "Химками" 18:35
Путин отметил вклад Павла Буре в развитие любительского спорта 18:08
От коронавируса умер продюсер Александр Шкодо 18:03
Apple подала иск к ФАС из-за штрафа в миллиард рублей 17:52
Глава МИД Сербии заявил об участившихся нападениях на косовских сербов 17:41
Песков подтвердил планы Путина по очному участию в ПМЭФ 17:29
В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения около жилых домов 17:05
Премьер Австрии назвал дату выхода страны из карантина 16:37
Голливудские актеры обвинили "Золотой глобус" в "нехватке толерантности" 16:37
На русском языке вышел первый трейлер второго "Венома" 16:28
В Сан-Марино полностью победили коронавирус благодаря "Спутнику V" 16:19
Путин призвал соблюдать масочный режим 15:51
Путин призвал россиян сделать прививку от COVID-19, "не теряя времени" 15:49
Путин рассказал о своих антителах от коронавируса 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
10.05.2021 20:32
Рубрика: Власть

Боррель: ЕС не хочет обострять отношения с Россией

Текст: Юрий Когалов

Страны Евросоюза не желают дальнейшего обострения отношений с Россией. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел сообщества.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Европейские страны готовы выдавать повторные визы россиянам бесплатно

"Все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией", - отметил глава европейской дипломатии, комментируя недавние высылки дипломатов. По его словам, "необходимо оказывать поддержку Чехии, не провоцируя дальнейший рост напряженности". Впрочем, дальнейшая политика Брюсселя в отношении Москвы будет определена на саммите глав государств и правительств, который пройдет 25 мая. По личному мнению Борреля, продолжение взаимной высылки дипломатов может только усилить напряженность.

Напомним, тема России была одной из основных на проходившем сегодня заседании Совета ЕС на уроне глав МИД в связи с недавним обострением отношений между Прагой и Москвой, принятыми российской стороной контрсанкциями в отношении европейских чиновников, мерами, ограничивающими возможности недружественных государств на территории РФ.

Еще перед началом заседания Боррель признал, что отношения Евросоюза с Россией "не улучшаются". Главы МИД Германии и Словакии Хайко Маас и Иван Корчок со своей стороны призвали наладить диалог с Москвой. "Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией", - отметил словацкий министр. По его словам, "ситуация в отношениях между странами-членами Евросоюза и Россией и в целом между ЕС и Россией сложная​​​. Дальнейшая эскалация этих отношений никому не нужна", - подчеркнул Корчок. Маас добавил, что ЕС готов к диалогу, однако Брюссель будет менять свою политику в отношении России.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации Европейский союз Россия и Евросоюз

Главное сегодня

Путин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России
Российские парламентарии назвали абсурдом требования Чехии о компенсации
Потерявшемуся в лесу омскому министру не понадобилась помощь врачей
Песков подтвердил планы Путина по очному участию в ПМЭФ
Глава МИД Германии заявил о готовности Брюсселя вести диалог с Москвой
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов