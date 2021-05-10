Боррель: ЕС не хочет обострять отношения с Россией

Страны Евросоюза не желают дальнейшего обострения отношений с Россией. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания министров иностранных дел сообщества.

"Все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией", - отметил глава европейской дипломатии, комментируя недавние высылки дипломатов. По его словам, "необходимо оказывать поддержку Чехии, не провоцируя дальнейший рост напряженности". Впрочем, дальнейшая политика Брюсселя в отношении Москвы будет определена на саммите глав государств и правительств, который пройдет 25 мая. По личному мнению Борреля, продолжение взаимной высылки дипломатов может только усилить напряженность.

Напомним, тема России была одной из основных на проходившем сегодня заседании Совета ЕС на уроне глав МИД в связи с недавним обострением отношений между Прагой и Москвой, принятыми российской стороной контрсанкциями в отношении европейских чиновников, мерами, ограничивающими возможности недружественных государств на территории РФ.

Еще перед началом заседания Боррель признал, что отношения Евросоюза с Россией "не улучшаются". Главы МИД Германии и Словакии Хайко Маас и Иван Корчок со своей стороны призвали наладить диалог с Москвой. "Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией", - отметил словацкий министр. По его словам, "ситуация в отношениях между странами-членами Евросоюза и Россией и в целом между ЕС и Россией сложная​​​. Дальнейшая эскалация этих отношений никому не нужна", - подчеркнул Корчок. Маас добавил, что ЕС готов к диалогу, однако Брюссель будет менять свою политику в отношении России.