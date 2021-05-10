Боррель оценил уровень отношений Евросоюза с Россией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель негативно оценил развитие отношений между Брюсселем и Москвой. Об этом он заявил перед началом заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

По его словам, отношения с Россией "не улучшаются". При этом Боррель вспомнил США, с которыми у ЕС "теперь сильное партнерство". "Это особенно стало понятно после саммита G7", - отметил дипломат.

Главы МИД Германии и Словакии Хайко Маас и Иван Корчок со своей стороны призвали наладить диалог с Москвой. "Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией", - отметил словацкий министр. По его словам, "ситуация в отношениях между странами-членами Евросоюза и Россией и в целом между ЕС и Россией сложная​​​. Дальнейшая эскалация этих отношений никому не нужна", - подчеркнул Корчок. Маас добавил, что ЕС готов к диалогу, однако Брюссель будет менять свою политику в отношении России.

Тема России должна стать одной из основных на заседании глав МИД ЕС. Министры планируют обсудить последние события и предпринятые Москвой шаги в отношении Евросоюза и Запада в целом. При этом в Брюсселе подчеркнули, что никаких решений о санкциях сегодня приниматься не будет.