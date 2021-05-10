Новости

В Узбекистане опровергли возможность размещения американских военных баз 11:25
МЧС направит беспилотники на поиски пропавшего под Омском министра 11:25
В Москве еще 1976 пациентов вылечились от коронавируса 11:13
Специалисты спрогнозировали новый мировой экономический кризис в 2025 году 11:08
Глава МИД Германии заявил о готовности Брюсселя вести диалог с Москвой 11:08
Кадыров возмутился действиями Израиля в Восточном Иерусалиме 11:00
Глава МИД Словакии призвал ЕС остановить "негативную спираль" в отношениях с РФ 10:52
Истребитель Су-57 за рубежом назвали "убийственно красивым" 10:37
В Москве начали отключать отопление в домах 10:23
Новейшую артиллерию России показали на видео 09:57
Рубль укрепился к доллару и евро 09:27
В США объявили режим ЧС после кибератаки на топливную компанию 09:11
WSJ: Мелинда Гейтс добивалась развода с Биллом с 2019 года 08:43
В замке Дракулы в Румынии открыли центр вакцинации от коронавируса 07:57
США выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Восточном Иерусалиме 07:32
В Афганистане при взрыве автобуса погибли 16 человек 07:17
Возобновлены поиски пропавшего в лесу главы омского минздрава 06:53
Французские военные подготовили второе коллективное обращение к властям 06:35
Израильские танки нанесли удар по объектам ХАМАС в Газе 05:48
Bloomberg предупредил о росте цен на топливо в США после кибератаки 05:36
WSJ: США могут разместить выведенные из Афганистана войска в соседних странах 05:15
Адвокат рассказала об основаниях для повышения зарплаты на треть 04:40
В МВД назвали самые частые способы обмана граждан 04:39
Пушков посоветовал Байдену не мечтать о возвращении РФ к состоянию 90-х годов 02:47
Известный архитектор Хельмут Ян погиб в ДТП в пригороде Чикаго 02:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Куда можно поехать отдыхать со скидкой
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Кто имеет право на двойную и повышенную пенсию
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
10.05.2021 11:08
Рубрика: В мире

Глава МИД Германии заявил о готовности Брюсселя вести диалог с Москвой

Текст: Юрий Когалов

Европейский союз готов к диалогу с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед началом саммита Совета ЕС на уровне глав МИД.

Фото: Константин Завражин / РГ
Штайнмайер: Германия благодарна союзникам за освобождение от нацизма

"Мы готовы к диалогу, и настало время вернуться к диалогу и Москве", - отметил Маас. При этом он отметил, что Брюссель будет продолжать свою политику в отношении России.

Глава МИД Словакии Иван Корчок со своей стороны призвал ЕС остановить дальнейшее негативное развитие отношений с РФ.

"Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией", - отметил словацкий министр. По его словам, "ситуация в отношениях между странами-членами Евросоюза и Россией и в целом между ЕС и Россией сложная​​​. Дальнейшая эскалация этих отношений никому не нужна", - подчеркнул Корчок.

Как ожидается, тема России будет одной из основных на СМИД ЕС. Министры планируют обсудить последние события и предпринятые Москвой решения в отношении Евросоюза и Запада в целом.

Среди других тем будет поднят вопрос о справедливом доступе стран к вакцинам от коронавируса. Как отметила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая, это "фундаментальная тема для европейской повестки дня".

Примечательно, что во встрече европейских министров примет участие и спецпосланник президента США по климату Джон Керри. Как отметил глава евродипломатии Жозеп Боррель, это свидетельствует о серьезном изменении отношений ЕС с США.

В мире Европа Германия В мире Европа Международные организации Европейский союз

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 8 475 случаев COVID-19 в 82 регионах
МЧС направит беспилотники на поиски пропавшего под Омском министра
Пушков посоветовал Байдену не мечтать о возвращении РФ к состоянию 90-х годов
Определены условия и шансы падения доллара до 50 рублей
Французские военные подготовили второе коллективное обращение к властям
Смогут ли вакцинированные туристы поехать в Европу
Русская школа в Чехии оказалась под угрозой закрытия