Глава МИД Германии заявил о готовности Брюсселя вести диалог с Москвой

Европейский союз готов к диалогу с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас перед началом саммита Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Мы готовы к диалогу, и настало время вернуться к диалогу и Москве", - отметил Маас. При этом он отметил, что Брюссель будет продолжать свою политику в отношении России.

Глава МИД Словакии Иван Корчок со своей стороны призвал ЕС остановить дальнейшее негативное развитие отношений с РФ.

"Мы должны остановить негативную спираль развития наших отношений с Россией", - отметил словацкий министр. По его словам, "ситуация в отношениях между странами-членами Евросоюза и Россией и в целом между ЕС и Россией сложная​​​. Дальнейшая эскалация этих отношений никому не нужна", - подчеркнул Корчок.

Как ожидается, тема России будет одной из основных на СМИД ЕС. Министры планируют обсудить последние события и предпринятые Москвой решения в отношении Евросоюза и Запада в целом.

Среди других тем будет поднят вопрос о справедливом доступе стран к вакцинам от коронавируса. Как отметила глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая, это "фундаментальная тема для европейской повестки дня".

Примечательно, что во встрече европейских министров примет участие и спецпосланник президента США по климату Джон Керри. Как отметил глава евродипломатии Жозеп Боррель, это свидетельствует о серьезном изменении отношений ЕС с США.