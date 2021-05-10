Диетолог назвал напитки, которые нельзя пить на голодный желудок

Перед едой можно и нужно пить воду, а вот с другими напитками следует повременить. Главный ориентир в этом вопросе - состояние здоровья, рассказал доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"Кисломолочные напитки, соприкасаясь с воспаленной слизистой оболочкой желудка, могут вызывать боли, - пояснил врач в эфире радио Sputnik. - Если с желудком проблем нет, то стакан такого напитка натощак окажется безвредным. В других случаях - следует для начала поесть, чтобы дать своему желудку дополнительную защиту".

Соки - напиток-раздражитель для желудка, поэтому не стоит с них начинать свой день. К тому же любые соки содержат сахар, напомнил диетолог. Именно поэтому газировки, компоты нежелательно пить натощак, дабы не спровоцировать резкий скачок сахара в крови, предупредил Гинзбург.

Сладкие напитки влияют на состояние зубов. Подсластители или заменители сахара, как и кислоты, добавленные в напитки для улучшения вкуса, разрушают зубную эмаль, а потому также вредны для зубов, как и сам сахар. К категории губительных для зубов ученые отнесли также напитки, вкус которых улучшен кислотами.