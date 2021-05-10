Эксперт предупредил об опасности плесени на стенах квартир

Плесень на стенах квартиры может отразиться на самочувствии ее жильцов. Об этом рассказал инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

Он напомнил, что пятна плесени это не просто внешний дефект, они образованы скоплением микроскопических грибов разных видов. " Некоторые из этих грибов патогенны, - пояснил эксперт в эфире радио радио Sputnik. - Это означает, что они могут размножаться в тканях человека и приводить к серьезным заболеваниям, таким как микозы и аллергия".

По словам Дьякова, здоровые люди устойчивы к воздействию грибков, если концентрация этих патогенов невелика. Но если человек страдает хроническими заболеваниями или перенес операцию - он в зоне риска. Особенно опасна плесень для людей с ослабленным иммунитетом. Моющие средства помогают лишь временно ликвидировать грибок в помещении, отметил эксперт. По его словам, есть лишь один способ избавиться от плесени навсегда - ликвидировать ее первопричину, то есть сырость.

Ранее эксперты Роскачества назвали признаки появления плесени в кондиционере. Один из самых верных - это кислый запах. В квартиру плесень попадает с улицы: ее много в земле, оттуда она уже попадает в воздух. С пылью споры плесени проникают в любой прибор, в том числе и в кондиционер. Эксперты советуют осматривать фильтр в бытовых кондиционерах раз в месяц, а остальные его элементы (наружный блок) - раз в год с привлечением специалистов.