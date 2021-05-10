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Эмир Кустурица поздравил жителей Сербии и России с Днем Победы

Новости
    10.05.2021, 01:05
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Известный сербский режиссёр и музыкант Эмир Кустурица поздравил жителей Сербии и России с Днём Победы.

Фото: youtube.com/ Till Lindemann
Видео: лидер Rammstein спел "Любимый город" в Эрмитаже

Поздравление прозвучало на белградской площади Республики, где 9 мая проходили праздничные мероприятия.

"К сожалению, мы живем во время, когда фашисты превращены в антифашистов, а нас, объективно являющихся антифашистами, очень часто называют другими именами. Благодаря друзьям из России и вообще Российской Федерации существует идея, что Вторая мировая война завершилась антифашистской борьбой. Гитлер был уничтожен в братской России, благодаря которой сегодня нам удается обновить память и понять, что наша судьба - в антифашисткой борьбе", - приводит ТАСС слова Кустурицы.

"Поэтому хочу поздравить вас с Днем Победы, днем, который мы долго не праздновали. Я надеюсь, это мероприятие в будущем будет проходить каждый год и мы вместе с русскими братьями будем праздновать День Победы", - добавил знаменитый режиссёр и лидер группы The No Smoking Orchestra.

В Сербии широко и на официальном уровне отметили 76-летие Победы.

Ранее президент страны Александр Вучич, выступая на официальной церемонии в честь праздника, которая проходила в Национальном театре Сербии, отметил необходимость бороться с фальсификацией истории и важность сохранения памяти о цене, которую заплатили за Победу Красная армия и советский народ. После этого он поздравил всех на русском языке.

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