Главы МИД России и Турции обеспокоены конфликтом в Иерусалиме

Москва и Анкара выражают серьезную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и призывают все стороны конфликта в Восточном Иерусалиме проявить сдержанность. Об этом проинформировали на Смоленской площади по итогам телефонного разговора глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.

"Главы внешнеполитических ведомств высказали серьезную обеспокоенность в связи с обострением палестино-израильских отношений и опасным ростом напряженности в Восточном Иерусалиме, прежде всего в районе комплекса мечети Аль-Акса", - отметили в российском МИД. Министры осудили выселение палестинцев из района их исконного проживания и призвали все стороны данного конфликта проявлять сдержанность и не допускать действий, грозящих дальнейшим обострением обстановки в священный для мусульман месяц Рамадан.

Напомним, в Восточном Иерусалиме уже несколько дней продолжаются столкновения израильской полиции и палестинцев. Ситуация обострилась в ожидании решения Верховного суда Израиля о возможном выселении нескольких палестинских семей из их домов в Иерусалиме. В столкновениях пострадали несколько сотен человек. В район Старого города переброшены тысячи бойцов полиции и пограничной полиции Израиля для охраны общественного порядка. При этом евреям сегодня был закрыт доступ на Храмовую гору.

В понедельник вечером из сектора Газа по территории Израиля были выпущены десятки ракет. Большинство из них или приземлились на открытой местности, или были перехвачены системой ПРО "Железный купол. В ответ Израиль нанес удар по объектам ХАМАС.