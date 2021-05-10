Как можно испортить кузов автомобиля полировкой

Полировка кузова автомобиля, как известно, проводится для устранения мелких царапин, повреждений, неровностей лакокрасочной поверхности, а также для защиты ЛКП автомобиля от коррозии и агрессивного воздействия окружающей среды. В этом материале разберемся, чем и какая полировка опасна.

В любом автосервисе, на любой мойке или гараже вам скажут, что полировка кузова автомобиля несет в себе одни лишь многочисленные преимущества - так кузов защищается от вредных воздействий типа коррозии, да и выглядит лучше. Но есть и противоположная точка зрения, сводящаяся к тому, что полировка стремительно стирает ЛКП, делает его тоньше, а потому более уязвимым перед внешними факторами. Так как же на самом деле?

Самый простой и, увы, частый промах, приносящий от полировки автомобиля больше вреда, чем пользы, связан с огрехами в подготовительной работе. Скажем, из экономии или в спешке владельцы, полирующие авто самостоятельно, не удосуживаются предварительно его помыть.

Между тем, если не вымыть автомобиль основательно, с шампунем и последующей сушкой в гараже, на поверхности кузова неизбежно останутся, песчинки, пыль и прочие загрязнители, которые с началом полировки сработают как абразив, из-за чего на ЛКП возникнут царапины, на которые владелец никак не рассчитывал.

Отсюда - четкое правило: мойка и сушка в закрытом помещении (при сушке на улице песок может нанести ветром) необходимы. Еще одна ошибка, которую совершают при подготовительной обработке - это отказ от оклейки металлических кузовных деталей. Хромированные и металлизированные элементы (молдинги, ручки, поперечины решетки и т.д.) должны быть прикрыты малярным скотчем. В противном случае, к примеру, на хромированных элементах может остаться матовый налет или потертости.

Еще одна нередкая ошибка, которую допускают как сами владельцы, так и специалисты автосервисов, связана с неправильной оценкой степени поврежденности ЛКП. В результате с почти идеального покрытия в процессе полировки снимается чрезмерное число слоев. Глубокая обработка проводится только когда на кузове есть сильные дефекты, например, глубокие сколы и царапины. Во всех остальных случаях полировка должна быть чрезвычайно деликатной. Таким образом, если машина новая и кузов незатерт, нужно внимательно изучить состав применяемой полироли. В нем не должно быть абразивов!

Но нередко случаются, что "спецы" начинают от души работать сразу абразивной пастой, нанося ее на полировальные диски, снимая лакокрасочное покрытие тогда, когда делать этого точно не нужно. Если же кузов основательно потерт, используется сначала абразивная паста, затем поверхность обрабатывается машинкой с мягким кругом и мелкоабразивной пастой. И только после этого осуществляется проход машинкой с безабразивной пастой. Последний этап, он же финальная полировка, очень важен. Если его игнорировать, на кузове с большой степенью вероятности останутся разводы, провоцирующие блики.

Ошибки в технике полировки - также обычное явление. Очень часто забывают о скорости вращения круга для каждой конкретной пасты. Слишком низкая скорость не обеспечит должного эффекта полировки, а слишком высокая провоцирует пересыхание, перегрев детали, образование царапин и перерасход пасты. Конечно, необходимо уделять максимум внимания также состоянию используемого инструмента. В частности, если использовать грязные полировальные круги, у которых забиты поры, полироль размажется по поверхности кузова, а грязь будет провоцировать затиры.

Нежелательный эффект при полировке может вызвать даже такое, казалось бы, малозначительное обстоятельство, как количество используемой пасты. Если с полиролью "переборщили", она не окажет должного эффекта, а попросту размажется по поверхности кузова.

Однако еще хуже, если паста на круге окажется в дефиците. Тогда полируемая поверхность будет пересыхать, и в месте обработки могут появиться царапины. В любом случае, если после полировки на поверхности остается паста, ее необходимо убрать. Для этого профессионалы пользуются специальными тряпками с микрофиброй.

Впрочем, "натворить дел" можно, даже точно следуя процедуре, но не имея соответствующего опыта. К примеру, осуществляя полировку самостоятельно, машинку нередко держат под углом, продвигая ее по кузову резко и неравномерно. В результате от возникает перегрев и, как следствие, повреждение ЛКП.

Как вариант, на поверхности кузова могут появиться так называемые "голограммы", т. е. круговые затиры. Если же вы полируете кузов вручную, то вам не подойдут полироли, предназначенные для машинного использования. Серьезной ошибкой является также использования при полировке обычных тряпок или губок. И от тех и от других на кузове остаются микроцарапины. Следует использовать специальные поролоновые губки с крупными порами, а также специализированные тряпки или салфетки для полировки.