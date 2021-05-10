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10.05.2021 12:18
Рубрика: В мире

Как Рига чествовала героев-освободителей от гитлеровского фашизма

Текст: Юрий Сизов
Грандиозная красная звезда из букетов алых цветов в ночь на понедельник украсила памятник Освободителям Латвии от фашистских оккупантов, передавая живущим и будущим поколениям память о Великой Победе над античеловеческой идеологией нацизма, сообщают местные издания. 
Фото: www.9may.lv/facebook.com Фото: www.9may.lv/facebook.com
Фото: www.9may.lv/facebook.com

После снятия полицейского оцепления ночью 9 мая к монументу освободителям пришли участники организации "9majs.lv" и привели в порядок место традиционного возложения цветов. Волонтеры этой массовой организации, сообщает новостной портал bb.lv, до 04:00 укладывали цветы, которые в течение дня приносили жители латвийской столицы.

Фото: Амит Шааль/ РИА Новости
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Дело в том, что, как уже сообщала "РГ", официальными властями было запрещено в этом году личное возложение цветов к памятнику в Пардаугаве. Рижанам было предложено оставлять их у специально установленного полицией ограждения.

"Мы предлагали организаторам бесплатную помощь волонтеров на возложении, благо у нас накоплен многолетний опыт, но получили от властей отказ с аргументацией, что для этого наняты платные специалисты", - пояснили волонтеры.

И хотя, добавили они, цветы были сложены достаточно аккуратно, но очень кучно и без душевной фантазии. "А наши ребята решили привести площадь перед обелиском в тот вид, к которому горожане привыкли в предыдущие годы. И даже проходившие мимо рижане, несмотря на поздний час, вдохновлялись и тоже принимались нам помогать, за что им большое спасибо", - сердечно поблагодарили активисты.

Почти шестьсот тысяч мирных жителей трех прибалтийских республик, напоминают обозреватели, стали жертвами гитлеровского геноцида в годы фашистской оккупации. А в боях за освобождение Прибалтики в 1944 году свои жизни отдали более 60 тысяч солдат и офицеров Красной армии.

Кстати, бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков на своей странице в Facebook в очередной раз призвал укрыть 9 Мая памятник Освободителям цветами и не позволять властям воспользоваться эпидемией, чтобы сломать традиции. При этом он просит сделать все так, чтобы "порядку при возложении все в Латвии могли только позавидовать" и призвал жителей республики зажигать дома свечи в память о всех погибших в Великой Отечественной войне.

В мире Европа Латвия День Победы

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