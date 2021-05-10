Как Рига чествовала героев-освободителей от гитлеровского фашизма

После снятия полицейского оцепления ночью 9 мая к монументу освободителям пришли участники организации "9majs.lv" и привели в порядок место традиционного возложения цветов. Волонтеры этой массовой организации, сообщает новостной портал bb.lv, до 04:00 укладывали цветы, которые в течение дня приносили жители латвийской столицы.
Дело в том, что, как уже сообщала "РГ", официальными властями было запрещено в этом году личное возложение цветов к памятнику в Пардаугаве. Рижанам было предложено оставлять их у специально установленного полицией ограждения.
"Мы предлагали организаторам бесплатную помощь волонтеров на возложении, благо у нас накоплен многолетний опыт, но получили от властей отказ с аргументацией, что для этого наняты платные специалисты", - пояснили волонтеры.
И хотя, добавили они, цветы были сложены достаточно аккуратно, но очень кучно и без душевной фантазии. "А наши ребята решили привести площадь перед обелиском в тот вид, к которому горожане привыкли в предыдущие годы. И даже проходившие мимо рижане, несмотря на поздний час, вдохновлялись и тоже принимались нам помогать, за что им большое спасибо", - сердечно поблагодарили активисты.
Почти шестьсот тысяч мирных жителей трех прибалтийских республик, напоминают обозреватели, стали жертвами гитлеровского геноцида в годы фашистской оккупации. А в боях за освобождение Прибалтики в 1944 году свои жизни отдали более 60 тысяч солдат и офицеров Красной армии.
Кстати, бывший мэр Риги, депутат Европарламента Нил Ушаков на своей странице в Facebook в очередной раз призвал укрыть 9 Мая памятник Освободителям цветами и не позволять властям воспользоваться эпидемией, чтобы сломать традиции. При этом он просит сделать все так, чтобы "порядку при возложении все в Латвии могли только позавидовать" и призвал жителей республики зажигать дома свечи в память о всех погибших в Великой Отечественной войне.