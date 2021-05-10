Какие популярные производители телефонов 1990-2000-х ушли с рынка

Время течет, вместе с ним меняются и технологии. Компании, которые лишь пару десятков лет назад были лидерами в области мобильных телефонов, теперь ушли с этого рынка. Давайте вспомним, какие бренды доминировали на рынке мобильных телефонов в 90-х и 2000-х годах.

Siemens

Немецкая компания начала производство мобильных телефонов в 1985 году. Тогда вышел Siemens Mobiltelefon C1 весом 8,8 кг. Этот "смартфон" предназначался для установки в автомобили, а работал аппарат на сотовой сети компании Deutsche Telekom. В 1994 году появился "современный" мобильный телефон - кнопочный аппарат Siemens S1 научился работать в сетях GSM. Что интересно, первый слайдер тоже сделали именно немцы - в 1999 году появился Siemens SL 10.

В 2000 году компания приобрела мобильное подразделение другого популярного немецкого бренда - Bosch. Тогда, в 2000 году Siemens выпустили первый в мире смартфон с MP3-плеером и картой памяти. Первый телефон с камерой также остался за Siemens - немецкая компания выпустила модель MC60 в 2003 году. В 2005 году компания выпустила первый телефон с поддержкой GPS. К сожалению, на этом славная история Siemens по производству мобильных телефонов подошла к концу - в том же году немцы продали мобильное подразделение тайваньской компании BenQ. Сама же Siemens по-прежнему является одним из самых узнаваемых брендов в мире информационных технологий.

Sony Ericsson

Несмотря на то, что к началу 2001 года Ericsson являлась третьим производителем мобильных телефонов в мире, шведская компания приняла решение о сотрудничестве с компанией Sony, в результате чего был образован бренд Sony Ericsson. Японско-шведская компания приняла стратегически правильное решение сосредоточиться на выпуске телефонов с расширенными мультимедиа-возможностями. Так, у Sony Ericsson появился цветной дисплей и качественный по тем временам звук. Особую популярность у покупателей сыскали устройства серии Walkman - название выбрано не случайно, и именно так назывались культовые японские плееры. В частности, телефоны компании спокойно работали с различными популярными музыкальными форматами.

Другой популярной линейкой Sony Ericsson стала Cyber-shot. Как очевидно из названия, упор в ней делался на камеру. Компании удалось совершить настоящий прорыв в области мобильной фотографии - в 2003 году вышел телефон, позволяющий делать цифровые фото в разрешении 288 на 352 пикселя. В 2008 году компания начала выпускать линейку смартфонов Xperia на базе операционной системы Windows Mobile, но спустя год было принято решение отказаться от сотрудничества с Microsoft в пользу Google. В 2011 году союз Ericsson и Sony распался - шведская компания продала свою долю японским партнерам. С тех пор смартфоны выпускаются под брендом Sony, но это уже совсем другая история.

LG

Мобильное подразделение LG появилось на свет в далеком 1996 году и уже спустя год южнокорейцы выпустили первый мобильный телефон для рынка в США. В 2001 году телефоны LG появились уже в Европе и России, а в 2003 - на Ближнем Востоке. В 2006 году был выпущен один из самых культовых смартфонов LG - Chocolate, который отличался продвинутыми мультимедийными возможностями и поддержкой карты памяти. В 2009 году компания занимала третье место в мире по продажам смартфонов, но потом что-то пошло не так - южнокорейцы начали терять аудиторию и, как следствие, прибыль. В период с 2016 по 2021 год компания потеряла на производстве смартфонов 4,5 млрд долларов и приняла единственное стратегически правильное решение - окончательно "похоронить" мобильное подразделение.

Вместо послесловия

Безусловно, список легендарных производителей прошлого намного шире - это и BlackBerry, и Motorola, и Nokia. Все эти компания внесли значительный вклад в развитие этой индустрии. Но так или иначе они до сих пор существуют. Производством BlackBerry занимается американская OnwardMobility. Китайская HMD Global пытается выехать на ностальгии за счет перевыпуска старых моделей Nokia на современный лад. Тем же самым занимается и Motorola, принадлежащая Lenovo. А вот три компании, о которых "РГ" рассказала в этой статье, окончательно похоронили свой мобильный бизнес.