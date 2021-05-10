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10.05.2021 18:12
Рубрика: Легковые авто

Количество продаваемых в России машин с "автоматом" бьет рекорды

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Агентство "Автостат" опубликовало очень интересную статистику. Оказывается, доля продаж новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией в России побила очередной рекорд.

Фото: iStock
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С января по март 2021 года дилеры компаний реализовали порядка 235 тысяч автомобилей, оснащенных АТ, а это 64,5% от общих продаж новых легковых машин. Такой результат - максимальный показатель за всю историю нашего рынка. Прежний рекорд был зафиксирован ровно год назад - в 1 квартале 2020-го (63,1%).

Эксперты отмечают, что последние пять лет рыночная доля легковых автомобилей с автоматической трансмиссией в России превосходит 50%, причем последние два года она находится даже выше отметки в 60%.

Кстати, россияне за первый квартал 2021 года потратили на покупку новых легковых автомобилей 680,3 млрд рублей. Эта сумма на 8% больше той, что была за аналогичный период прошлого года.

Порядка 70% потраченных денег пришлось на автомобили массового сегмента - 467,7 млрд рублей. Оставшиеся свыше 30% - это емкость рынка премиальных машин (212,6 млрд рублей).