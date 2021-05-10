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10.05.2021 22:33
Рубрика: В мире

На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар

Текст: Максим Макарычев

Пожар вспыхнул в понедельник вечером на Храмовой горе в Иерусалиме после новых столкновений между палестинцами и израильскими силами безопасности. Полиция Израиля заявила, что причиной этого был фейерверк. Представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху написал в Twitter о "безответственном поведении палестинских протестующих".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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На видео, обнародованном в соцсетях, видно, как на Храмовой горе воспламенилось большое старое дерево. Огонь также можно было увидеть со стороны Стены Плача, где многочисленные израильтяне продолжали праздновать День Иерусалима, сообщает stern.de. Ранее по городу было выпущено несколько ракет из сектора Газа. По данным армии Израиля, один из снарядов попал в пригород Иерусалима.

Через несколько десятков минут по распоряжению премьера Биньямина Нетаньяху, который пообещал нанести "жестокий ответный удар", армия Израиля целенаправленно ликвидировала трех активистов правящего исламистского движения ХАМАС в результате авиаобстрела сектора Газа. Военные разместили в Twitter видео инцидента на севере прибрежной зоны, пояснив, что это и есть ответ на массированные ракетные обстрелы Израиля со стороны палестинцев из сектора Газа. Агентство AFP со ссылкой на представителя ХАМАС сообщило, что в результате ответных атак Израиля был убит один из лидеров этого движения, имя которого не разглашается. По данным министерства здравоохранения Газы, в результате ударов израильской авиации в северной части Газы погибли в общей сложности девять палестинцев, в том числе трое детей.

Напомним, что серьезные столкновения снова вспыхнули на Храмовой горе в старом городе Иерусалима в понедельник. Представители Красного Креста сообщил о более чем 300 раненых палестинцев. По данным израильской полиции, ранения получили около двух десятков офицеров.

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