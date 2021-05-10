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От коронавируса умер продюсер Александр Шкодо

Новости
    10.05.2021, 18:03
Текст:   Олег Усков

Российский продюсер, директор кинофестивалей Александр Шкодо умер 6 мая в возрасте 65 лет.

Как передает KP.RU со ссылкой на министерство здравоохранения Москвы, Шкодо скончался в коронавирусном госпитале в Коммунарке, где лежал около месяца.

Отмечено, что в какой-то момент продюсер "почти вылечился", но далее появились осложнения.

Александр Шкодо родился 13 августа 1955 года. Среди работ - "Прорва" Ивана Дыховичного, итало-российский вестерн с Франко Неро "Джонатан - друг медведей", германский триллер с участием Сергея Гармаша "Последний курьер".

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