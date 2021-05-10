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10.05.2021 16:37
Рубрика: В мире

Премьер Австрии назвал дату выхода страны из карантина

Текст: Юрий Когалов

Австрия официально выйдет из карантина 19 мая. Как заявил премьер-министр Альпийской республики Себастьян Курц, с этого момента в стране вновь откроются рестораны, заработают туристические, культурные и спортивные объекты. Правда, посещать их можно будет только при наличии специального сертификата.

Фото: EPA
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"Как и было обещано, 19 мая состоятся открытия по всей Австрии и во всех сферах и областях. Сфера общественного питания, туризм, культура и спорт снова могут открыться", - заявил Курц после совещания с главами федеральных земель. По его словам, ограничения принесли свои плоды, сейчас в Австрии более низкий уровень заражения, чем в соседней Германии, за минувшие сутки (впервые за последние 7 месяцев) было выявлено менее одной тысячи новых случаев. При этом вакцинация идет более быстрыми темпами, чем ожидалось.

Премьер-министр отметил, что некоторые ограничения продолжат действовать в ближайшие недели, чтобы к лету все "вернулось в нормальное состояние". Так, доступ к открывающимся объектам получат те, кто оформит "зеленый паспорт". Получить его могут люди, сдавшие тест на коронавирус, привившиеся или переболевшие COVID-19 и обладающие антителами. "Важно, чтобы одно из этих условий было соблюдено", - подчеркнул Курц.

Маска также остается одним из обязательных условий.

Ограничения пока останутся в сфере торговли. Разрешены встречи не более десяти человек на улице и четырех внутри помещения, более массовые мероприятия пока остаются под запретом. Как ожидается, проведение праздников, свадеб разрешат с 1 июля, тогда же власти дадут добро на открытие ночных клубов, передает nachrichten.at.

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