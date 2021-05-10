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10.05.2021 19:21
Рубрика: Экономика

Департамент транспорта Москвы изменит работу двух веток метро

Текст: Ирина Огилько

В столице скорректируют движение метросоставов из-за перекрытия участка "Дубровка" - "Волжская". Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Согласно сообщению, с 11 по 21 мая по рабочим дням до 10:00 поезда Некрасовской ветки, следующие в центр, будут проезжать станцию "Косино" без остановки. В это же время будут увеличены интервалы поездов Таганско-Краснопресненской линии от станции "Котельники" до "Выхино".

Как отмечают специалисты, такие корректировки помогут избежать критической нагрузки на транспорт с началом рабочей недели и закрытия участка "Дубровка" - "Волжская" Люблинско-Дмитровской линии.

В департаменте транспорта попросили пассажиров выбирать альтернативные маршруты и пользоваться Замоскворецкой линией метро, МЦК или МЦД.

Напомним, что участок Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Дубровка" и "Волжская" будет закрыт до 23 мая из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии.

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