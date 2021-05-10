Москвичей предупредили о наступлении "новой климатической эпохи"

Дождливая и прохладная погода закончилась с окончанием прошлой недели. После 9 мая наступает "другая климатическая эпоха". Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как рассказал метеоролог в интервью "Вечерней Москве", с понедельника в столицу пришло тепло, знаменующее преждевременное наступление лета. Как отметил специалист, летняя погода станет подарком после продолжительного холодного периода.

"В конце мая и летом погода в столичном регионе будет умеренно теплой, суровых засух и избыточных дождей не ожидается, - сказал Тишковец. - Дневная температура поднимется до +20, ночью около +10 градусов".

Он отметил, что избыточной жары не будет, как и не будет арктического холода.

Напомним, что ранее главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова рассказала "РГ", что к середине нынешней недели температура воздуха поднимется выше нормы. А к выходным в столице воздух может прогреться выше +26 градусов.