Названо самое опасное время на столичных дорогах

Столичный департамент транспорта провел исследование на тему, когда чаще всего происходят аварии. Как выяснилось, наиболее часто смертельные ДТП случаются в период с 21:00 до 02:00.

Как сообщает в Telegram департамент транспорта, большая часть ДТП с погибшими в Москве происходит поздним вечером и ночью. На период времени с 21:00 до 02:00 приходится 31% всех погибших в ДТП. А основная причина - водители чаще обычного превышают скорость на свободных дорогах.

При этом наибольшее число мелких аварий происходит между 16:00 и 19:00, когда дороги забиты машинами. Для пешеходов наиболее опасное время с 10:00 до 14:00, 24% аварий в это время заканчиваются гибелью пешехода. Как предполагает департамент, водители в это время прибавляют скорости, ведь час пик прошел, а пешеходов все еще много.

Напомним, что ранее в департаменте транспорта сообщили, что наибольшее число аварий происходит на участках с разрешенной скоростью 60 км в час, а таких дорог в столице большинство. На этих улицах происходит до 58 процентов аварий. На 100 км таких дорог в среднем происходит 140 ДТП, в которых погибает 5 человек. На дорогах с разрешенной скоростью 100 км в час число погибших на 100 км почти в 10 раз выше.