Майские выходные для активных автомобилистов прошли под споры о скорости. Накануне Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поручила МВД и минтрансу до 1 августа представить согласованную позицию по возможности снижения нештрафуемого порога в населенных пунктах - с нынешних 20 до 10 км/ч. "Российская газета" провела опрос читателей о том, что они думают по этому поводу. А также власти Москвы предложили пересмотреть скоростной режим в городе.

Поводом для такого пересмотра послужили многочисленные обращения жителей, сообщили в пресс-службе департамента транспорта. По оценкам москвичей, которые каждый день пишут в Центр организации дорожного движения, на одних улицах разрешенную скорость нужно снизить, а на других, наоборот, повысить. Сейчас режим 60 км/ч действует в Москве, и на небольших улицах вроде Спиридоновки, и на городских магистралях наподобие проспекта Генерала Дорохова. Между тем в местах с оживленным пешеходным движением ограничение 60 км/ч может оказаться небезопасным. Тем более что едут многие водители с учетом нештрафуемого превышения - то есть почти под 80 км/ч. В то же время на магистралях нет пересечений с пешеходными переходами, они идут через весь город над бывшими промзонами. И там неоправданное ограничение лишь тормозит поток, а порой приводит к массовым штрафам. Хотя реальная опасность от этого не так велика, как в центре.

Однако именно превышение скорости является причиной 25 процентов смертельных аварий в Москве, считают в дептрансе. Только в прошлом году из-за этого погибли 140 человек. Чтобы сделать лимиты скорости в Москве более понятными и безопасными, ЦОДД запустил сбор предложений от жителей в своем Telegram-боте @to_deptrans_bot. Все они анализируются специалистами центра, ГИБДД и автодорожным институтом МАДИ.

Несмотря на шашлычно-дачный ажиотаж перед майскими праздниками, буквально в первый же день "мозгового штурма" пришло под две сотни "скоростных" идей. Самое частое предложение - снизить максимально допустимую скорость до 40 км/ч на внутрирайонных улицах и в центре города, где рядом находятся школы, детские сады и много пешеходов. Также прозвучали предложения отменить нештрафуемый порог превышения скорости. Но при этом сделать адекватный режим на таких автострадах, как Северо-Восточная и Северо-Западная хорды.

Самое частое предложение - снизить максимально допустимую скорость до 40 км/ч на внутрирайонных улицах и в центре города

В опросе "Российской газеты" голоса за отмену нештрафуемого порога и за его сохранение разделились примерно поровну. Снизить его повсеместно с 20 до 10 км/ч посчитали необходимым 46,7 процента опрошенных. Снизить только в населенных пунктах - 2,2 процента. За то, чтобы его не снижать, проголосовали 26,9 процента читателей. А за то, что рассматривать вопрос о его снижении можно только после того, как будет проведена ревизия дорог и убраны лишние, необоснованные ограничения, проголосовали 18,5 процента.

Шаг столичных властей в строну пересмотра скоростных режимов, конечно, можно расценивать как такую попытку навести порядок на столичных дорогах. Но дороги есть не только в Москве. Ревизию ограничений необходимо провести повсеместно. Для примера, на Егорьевском шоссе в Рязанской области в районе Тумы при ограничении скорости 90 км/ч вдруг стоит знак "30". Если бы там была камера, то ни один водитель не проехал бы без штрафа. Нынешний порог защищает их от такой организации движения. Именно по этой причине 42,2 процента опрошенных считают, что снижение нештрафуемого порога приведет к росту количества штрафов. При этом 48,8 процентов опрошенных уверены, что это приведет к снижению числа жертв ДТП.

Надо сказать, что в голосовании на сайте "РГ" зарегистрировано 19,5 тысячи голосов. К сожалению, количество голосов с одного адреса не было ограничено. Установить, сколько было уникальных голосов, невозможно. Довольно забавно было наблюдать за этим голосованием. Как только начинался рост среди одних ответов, тут же довольно резко вырастало количество противоположных.

Немного красок к портрету проголосовавших: у 73,7 процента из них есть автомобиль в собственности. При этом почти 25 процентов пользуются автомобилем постоянно, годовой пробег у них более 30 тысяч км. 62 процента пользуются машиной регулярно - у них годовой пробег от 10 до 30 тысяч.