Как рассказала инициатор акции и глава благотворительного фонда "Котоспас" Анна Фельдман, проект "Зоомониторинг" призван описать популяцию столичных котов, выяснить их количество и среду обитания. Научную часть проекта курирует видный ученый, замдиректора по научной части ФГБУН Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Сергей Найденко. Но для города важнее прикладное значение проекта, именно поэтому для его реализации был выдан грант. Как ожидается, результаты исследования помогут выбрать правильную политику властей относительно этих бездомных животных, постоянно обитающих в городе. "Проводимая сейчас работа с бездомными кошками идет во вред и кошкам, и городскому бюджету, - рассказала Фельдман. - Ведь работа поставлена так: всех найденных представителей этой популяции стерилизуют и отправляют в городские приюты. Скученность, небольшая территория вольеров, отсутствие возможности поохотиться на грызунов, погулять на длительных расстояниях пагубно влияют на здоровье животных. Это приводит к ослаблению иммунитета, развитию болезней и требует дорогостоящего лечения. Более того, забрав одно животное из подвала в приют, на освободившееся место приходит новый кот".

Вопреки ожиданиям экоактивистов, не так много удалось найти волонтеров, желающих бесплатно поучаствовать в этой работе. Изначально предполагали пригласить более тысячи волонтеров, а откликнулось пока чуть более 350. В результате вместо обследования 4-7 домов, каждому из них предстоит обойти два-три десятка домов. Самим искать адреса не нужно. Эту работу уже провел благотворительный фонд, давно исследовавший все продухи подвалов и чердаки жилого фонда. По словам Фельдман, волонтеры оказались не из пугливых, большая часть людей - экоактивисты, сортирующие мусор, помогающие с пристройкой бездомных собак и кошек. В их обязанности будет входить не только подсчет, но и определение пола, возраста, описание окраса и места обитания. Тех хвостатых, кого нельзя определить визуально, будут ловить с помощью приманок и контейнеров. Но после сбора данных, их снова отпустят, конечно, если волонтер не решит забрать животное себе. По словам Фельдман, чтобы не возникло к волонтерам слишком много вопросов от полиции или старших по дому, с каждым участником акции заключат договор и выдадут удостоверение проекта. А чтобы найти с опекунами животных общий язык, волонтеры придут с подарками в виде кошачьих кормов. Исследования продлятся до конца августа. К ноябрю данные обработают. "На основе этих данных политика властей в отношении бездомных кошек должна измениться, - рассказала Фельдман. - Мы посчитаем, сколько московским кошкам нужно корма, какое количество нуждается в стерилизации и куда дальше выпускать животных или оставлять их на месте. В будущем планируем уже сами, без гранта, провести подобную работу, чтобы сравнить данные о популяции, понять увеличивается ли она или, напротив, сокращается и за счет чего".

Животным не причинят вреда, их обследуют тем же способом, что и диких собратьев в естественной среде обитания

Отмечу, Москва не первый город в мире, решившийся на такое исследование. Ранее схожий подсчет провели волонтеры канадского города Гуэлф (провинция Онтарио), считающегося одним из самых чистых в экологическом плане городов Канады. Эти данные позволили городу улучшить генофонд популяции и сократить расходы на содержание животных в приютах.