СК возбудил дело по факту гибели человека на пожаре в Южно-Сахалинске

Следственный отдел по городу Южно-Сахалинск следственного управления СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела при тушении пожара в жилом доме по улице Яблочной.

Как сообщается на сайте ведомства, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"В ходе осмотра места происшествия установить причину смерти мужчины не представилось возможным, тело направлено на судебно-медицинское исследование", - говорится в сообщении.

Сейчас сотрудники управления проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и причины смерти человека. В ходе расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за состояние противопожарной безопасности в жилом помещении.

Напомним, сообщение о пожаре поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона ночью в 02.19 местного времени. Первый расчет прибыл через три минуты. К тому времени площадь пожара в двухэтажном жилом доме составляла 350 квадратных метров. Возгорание было локализовано в 03.17 местного времени, а полностью потушено только в 16.07. В тушении принимали участие 23 сотрудника и шесть единиц техники МЧС России. Причины пожара устанавливаются.

Дом находился в частной собственности и использовался в качестве гостиницы.