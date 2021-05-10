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10.05.2021 21:25
Рубрика: Происшествия

Три дня в тайге

Пропавший омский министр в понедельник сам вышел в деревню
Текст: Наталья Граф ("Российская газета", Омск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8451)
Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский, пропавший на охоте в Большеуковском районе региона, найден живым. В понедельник высокопоставленный чиновник сам вышел из тайги в деревню Баслы.

- Александр Григорьевич был доставлен в Центральную больницу Большеуковского района, - сообщили в минздраве региона. Позже стало известно, что госпитализация ему не понадобилась.

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Сотрудники полиции, Росгвардии, спасатели МЧС, охотинспекторы, местные жители и волонтеры поисковых отрядов разыскивали высокопоставленного чиновника почти трое суток. В небо были подняты вертолет и беспилотные летательные аппараты.

Александр Мураховский пропал без вести во второй половине дня 7 мая. Вместе с товарищами он уехал отдыхать на праздники на охотничью базу в деревне Поспелово. По словам его спутников, в лесном массиве министр отстал от группы на квадроцикле, сообщил, что застрял и будет добираться до базы пешком, но позже перестал выходить на связь. Почти сутки товарищи пытались разыскать его самостоятельно, а когда поиски не увенчались успехом, обратились за помощью в полицию. В Большеуковском районе был развернут поисковый штаб. Поиски пропавшего значительно осложнялись труднопроходимостью местности и наличием заболоченных участков. Вечером 9 мая поисковики обнаружили квадроцикл пропавшего в 6,5 километра от охотничьей базы. Оказалось, что транспортное средство повисло на упавшей лесине. Охотники прочесали все окрестности, но самого министра найти так и не удалось.

Ранним утром 10 мая мероприятия по розыску Мураховского возобновились. А к обеду появилась информация о том, что в деревне Баслы из леса вышел мужчина в охотничьей форме. Эта деревня находится в 15 километрах от того места, где застрял квадроцикл министра. Как выяснилось, министр заблудился в лесу и все это время пытался выйти к людям. Медики оценивают его состояние как не вызывающее опасения. Он прошел необходимые обследования и намерен в ближайшее время приступить к рабочим обязанностям.

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