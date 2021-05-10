Возобновлены поиски пропавшего в лесу главы омского минздрава

Поиски пропавшего в лесу на севере Омской области министра здравоохранения региона Александра Мураховского, приостановленные ночью в понедельник, возобновлены. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального УМВД.

В поисковой операции участвуют около 100 человек. Ожидается, что группировка будет увеличена в ближайшие сутки за счет привлечения волонтеров. Задействована техника повышенной проходимости, а также вертолет и беспилотные летательные аппараты.

По предварительным данным, Александр Мураховский отдыхал на охотничьей базе в деревне Поспелово Большеуковского района. Седьмого мая он уехал на квадроцикле в лесной массив и не вернулся. Знакомые министра около суток пытались найти его самостоятельно. Потом обратились за помощью в полицию. По словам представителя УМВД России по Омской области Алексея Командыкова, поиски осложняются труднопроходимостью местности и наличием заболоченных участков.