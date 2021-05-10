Кадыров возмутился действиями Израиля в Восточном Иерусалиме

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал столкновение между израильской полицией с палестинцами, произошедшее в ночь на 8 мая около мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, "беспределом" и "провокацией". Об этом он написал в своей официальной странице в Telegram-канале.

⠀ "У мусульман всего мира два наиболее почитаемых праздника. И Рамадан является одним из них. Власти Израиля выбрали для проведения карательной операции самые священные для верующих дни. Это ничто иное, как провокация в самой изощренной форме", - отмечает Кадыров.

Он также добавил, что своей провокацией власти Израиля надеются вызвать нарушение закона со стороны мусульман, поэтому мировое сообщество не должно молчать на фоне происходящего.

"Беспредел в Восточном Иерусалиме нужно немедленно остановить. …В создавшейся ситуации лучше для всех будет, если власти Израиля опомнятся и с полным осознанием того, что виновны в случившемся, извинятся за произошедшее", - заявил президент Чечни.

Как ранее писала "РГ", в результате столкновений израильской полиции с палестинцами около мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме пострадали около 200 палестинцев. Ранения также получили шесть израильских полицейских.