США выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Восточном Иерусалиме

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры со своим израильским коллегой Меиром Бен Шаббатом. Об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что представитель США выразил серьезную обеспокоенность по поводу ситуации в Иерусалиме, включая ожесточенные столкновения в районе Храмовой горы, а также по поводу возможного выселения палестинских семей из домов в районе Шейх Джаррах. При этом стороны согласились, что пуски ракет и шаров со взрывчаткой в сторону Израиля необходимо прекратить, пишет ТАСС.

В заявлении Белого дома отмечается, что Салливан призвал израильское правительство предпринять надлежащие меры по обеспечению спокойствия в ходе празднования Дня Иерусалима, который отмечается 10 мая. Он также выразил приверженность поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Напомним, в минувшую пятницу по окончании молитвы на Храмовой горе тысячи прихожан начали бросать камни и запускать фейерверки в полицейских. Силовики в ответ применили резиновые пули и светошумовые гранаты. В столкновениях уже пострадали более 300 человек, в числе которых и силовики. Столкновения произошли на фоне растущего гнева по поводу возможного выселения палестинцев из домов на землях, на которые претендуют еврейские поселенцы.