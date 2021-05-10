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10.05.2021 07:32
Рубрика: В мире

США выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Восточном Иерусалиме

Фото: AFP/Menahem KAHANA Фото: AFP/Menahem KAHANA
Фото: AFP/Menahem KAHANA

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел телефонные переговоры со своим израильским коллегой Меиром Бен Шаббатом. Об этом сообщает Белый дом.

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Отмечается, что представитель США выразил серьезную обеспокоенность по поводу ситуации в Иерусалиме, включая ожесточенные столкновения в районе Храмовой горы, а также по поводу возможного выселения палестинских семей из домов в районе Шейх Джаррах. При этом стороны согласились, что пуски ракет и шаров со взрывчаткой в сторону Израиля необходимо прекратить, пишет ТАСС.

В заявлении Белого дома отмечается, что Салливан призвал израильское правительство предпринять надлежащие меры по обеспечению спокойствия в ходе празднования Дня Иерусалима, который отмечается 10 мая. Он также выразил приверженность поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Напомним, в минувшую пятницу по окончании молитвы на Храмовой горе тысячи прихожан начали бросать камни и запускать фейерверки в полицейских. Силовики в ответ применили резиновые пули и светошумовые гранаты. В столкновениях уже пострадали более 300 человек, в числе которых и силовики. Столкновения произошли на фоне растущего гнева по поводу возможного выселения палестинцев из домов на землях, на которые претендуют еврейские поселенцы.

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