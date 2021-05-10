The National Interest рассказал об уязвимости американской армии

Состояние Вооруженных сил США на сегодняшний день вызывает тревогу, так как большая часть военной техники устарела. Об этом пишет The National Interest, ссылаясь на старшего научного сотрудника исследовательского института The Heritage Foundation Дакоту Вуд.

Он пояснила, что основная часть военного оборудования была закуплена в 1980-х и 1990-х годах. Военно-морские силы сократились почти вдвое по сравнению с тем, какими были тридцать лет назад, а у пилотов ВВС недостаточное количество часов налета. "В армии не хватает подразделений для выполнения всего, что от нее может потребоваться", - цитирует РИА Новости Вуд. Она обеспокоена и тем, что союзники США "позволили своим армиям ослабнуть".

При этом эксперт отметила, что "конкуренты" США за последние двадцать лет инвестировали в вооруженные силы, новое оборудование и передовые технологии, о чем свидетельствуют их навыки, продемонстрированные на учениях. Вуд считает, что "противники" США не будут ждать, пока администрация президента Джо Байдена и демократы решат свои внутренние проблемы и займутся модернизацией вооруженных сил.

Ранее командующий космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд заявил, что возможности России в космическом пространстве вызывают опасения в военных кругах США. Американские спутники оказались уязвимы для оружия, которое различными способами может вывести из строя аппараты американской орбитальной группировки.