Торжества в честь Кирилла Туровского прошли в древнем Турове

Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин, сообщает БЕЛТА, прибыв в один из старейших городов страны, возложил цветы к памятнику воинам Великой Отечественной войны. Затем церемония прошествовала к павильону над фундаментом древнего собора Туровских епископов, где и состоялась божественная литургия.
Местные обозреватели особый акцент делают в этом году на одном из знаковых моментов торжеств: поклонении вернувшейся накануне в город напрестольному Туровскому кресту. Он, как известно, был утрачен после землетрясения, разрушившего местный храм еще восемь веков назад.
Эту святыню, о чем уже информировал "Союз", передал на пасхальной неделе в дар кафедральному собору святителей Кирилла и Лаврентия президент Александр Лукашенко при посещении этого города в Гомельской области.
Следует добавить, что на протяжении последних лет в Синеокой велась кропотливая работа по воссозданию напрестольного креста, который относится к воздвизальным крестам византийских и древнерусских храмов. Кстати, к ним историки относят и еще одну белорусскую святыню - крест преподобной Евфросинии Полоцкой.