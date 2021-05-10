Торжества в честь Кирилла Туровского прошли в древнем Турове

Чествование великого философа, писателя и проповедника XII века епископа Турова Кирилла прошло в понедельник на его родине - берегах полноводной Припяти в Беларуси. Здесь бережно хранится память о святителе, который поражал современников необычайным уровнем образования, мудростью духовно-просветительского наследия, которое считается символом единства славянских народов.

Памятник Кириллу Туровскому в Турове Фото: wikipedia.org

Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин, сообщает БЕЛТА, прибыв в один из старейших городов страны, возложил цветы к памятнику воинам Великой Отечественной войны. Затем церемония прошествовала к павильону над фундаментом древнего собора Туровских епископов, где и состоялась божественная литургия.

Местные обозреватели особый акцент делают в этом году на одном из знаковых моментов торжеств: поклонении вернувшейся накануне в город напрестольному Туровскому кресту. Он, как известно, был утрачен после землетрясения, разрушившего местный храм еще восемь веков назад.

Эту святыню, о чем уже информировал "Союз", передал на пасхальной неделе в дар кафедральному собору святителей Кирилла и Лаврентия президент Александр Лукашенко при посещении этого города в Гомельской области.

Следует добавить, что на протяжении последних лет в Синеокой велась кропотливая работа по воссозданию напрестольного креста, который относится к воздвизальным крестам византийских и древнерусских храмов. Кстати, к ним историки относят и еще одну белорусскую святыню - крест преподобной Евфросинии Полоцкой.