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10.05.2021 21:00
Рубрика: Общество

Ушла эпоха

Умер экс-секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8451)
В пятницу на 101-м году жизни скончался Егор Лигачев. Видный политический деятель конца ХХ века, бывший секретарь ЦК КПСС будет похоронен во вторник на Троекуровском кладбище.
Егор Лигачев будет похоронен во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, так решили его земляки и соратники по партии. Фото: РИА Новости Егор Лигачев будет похоронен во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, так решили его земляки и соратники по партии. Фото: РИА Новости
Егор Лигачев будет похоронен во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, так решили его земляки и соратники по партии. Фото: РИА Новости

"Собирались вначале на родине в Томске, но потом посоветовались, и губернатор звонил, и наша команда", - рассказал РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он назвал Лигачева смелым и принципиальным человеком. "Его знаменитое "Борис, ты не прав" нашло отклик в сердцах миллионов", - считает политик. Он напомнил, что Лигачев был членом Политбюро ЦК КПСС, членом ЦК КПРФ до 2013 года и внес неоценимый вклад в восстановление компартии. Велики заслуги и в родном регионе: Лигачев, который 17 лет занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС, фактически преобразовал область, считает Зюганов. "Мы потеряли великого человека - целую эпоху, - считает депутат ГД от КПРФ, член президиума ЦК партии Казбек Тайсаев. - Это человек, который внес непомерный вклад в коммунистическое движение и оставался преданным советской идеологии на протяжении всей жизни!".

Не только соратники вспомнили Лигачева добрым словом. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выражая соболезнования от лица партии, назвал его "честным коммунистом".

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