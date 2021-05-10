Умер экс-секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев

Егор Лигачев будет похоронен во вторник на Троекуровском кладбище в Москве, так решили его земляки и соратники по партии. Фото: РИА Новости

"Собирались вначале на родине в Томске, но потом посоветовались, и губернатор звонил, и наша команда", - рассказал РИА Новости лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он назвал Лигачева смелым и принципиальным человеком. "Его знаменитое "Борис, ты не прав" нашло отклик в сердцах миллионов", - считает политик. Он напомнил, что Лигачев был членом Политбюро ЦК КПСС, членом ЦК КПРФ до 2013 года и внес неоценимый вклад в восстановление компартии. Велики заслуги и в родном регионе: Лигачев, который 17 лет занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС, фактически преобразовал область, считает Зюганов. "Мы потеряли великого человека - целую эпоху, - считает депутат ГД от КПРФ, член президиума ЦК партии Казбек Тайсаев. - Это человек, который внес непомерный вклад в коммунистическое движение и оставался преданным советской идеологии на протяжении всей жизни!".

Не только соратники вспомнили Лигачева добрым словом. Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выражая соболезнования от лица партии, назвал его "честным коммунистом".