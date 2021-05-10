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10.05.2021 04:39
Рубрика: Экономика

В МВД назвали самые частые способы обмана граждан

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В МВД России рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги со счетов россиян. В ход идут три ключевые схемы, отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: GettyImages
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков

"Деньги исчезают при направлении в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные мошенникам. агентства. Еще один способ - это использование злоумышленниками мобильной связи и SIP-телефонии", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Пользуясь доверчивостью людей, мошенники выманивают у потенциальных жертв личные данные, а после используют их для перевода средств. Часто аферисты вынуждают человека самостоятельно перечислять им деньги, отмечают в МВД. По данным Генпрокуратуры, в России за первые три месяца 2021 года зарегистрировано более 85 тысяч различных мошенничеств, почти 70% из них совершены при помощи интернета или мобильного телефона.

Ранее сообщалось и новом способе мошенничества. Теперь злоумышленники выманивают у людей деньги под видом отключения карт от SWIFT. Они обзванивают клиентов банков и под предлогом отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT узнают номера банковских карт и секретные коды CVC. Жертве обещают, что после этого на телефон должна прийти СМС с оповещением, что карта не будет заблокирована после отключения от SWIFT.

Экономика Финансы Правительство МВД

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