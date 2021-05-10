В США объявили режим ЧС после кибератаки на топливную компанию

Режим региональной чрезвычайной ситуации введен в ряде американских штатов в связи с кибератакой на трубопроводную компанию Colonial Pipeline. Об этом проинформировали в министерстве транспорта США.

Как отметили в ведомстве, аварийное отключение системы трубопроводов Colonial Pipeline повлияло на поставку бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и других продуктов нефтепереработки в почти двух десятках штатов. Для предотвращения дальнейших сбоев в их поставках было принято решение объявить региональную чрезвычайную ситуацию.

Это значит, что транспортные компании и водители, которые будут задействованы в перевозке топлива в цистернах по дорогам, получат определенные поблажки, будут освобождены от уплаты пошлины, которая обычно накладывается на подобную деятельность. При этом меры безопасности не снижаются, напомнили в минтрансе.

Согласно принятому решению, режим ЧС распространяется на штаты Алабама, Арканзас, Делавэр, Флорида, Джорджия, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Миссисипи, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Каролина, Пенсильвания, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Вирджиния, а также округ Колумбия.

Напомним, ранее Colonial Pipeline аварийно отключила свою систему трубопроводов в связи с кибератакой. Компьютерная системы была заражена вирусом, который блокирует работу системы до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит определенную сумму. В компании заверяют, что уже запустили процесс восстановления работ и возвращения к деятельности в штатном режиме.