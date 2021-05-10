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10.05.2021 20:10
Рубрика: Культура

Мир спасется хором

В столице и городах России продолжается Пасхальный фестиваль
Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Федеральный выпуск № 100(8451)
По традиции 9 мая в Москве выступили Валерий Гергиев и оркестр Мариинского театра, исполнив три программы в зале "Зарядье". В этом году впервые из-за антиковидного протокола традиционный концерт Гергиева в день Победы на Поклонной горе был перенесен в концертный зал, где маэстро выступил днем с Денисом Мацуевым. А затем он дал еще два концерта с участием лауреатов Конкурса Чайковского (2011) пианистов Сон Чжин Чо (Южная Корея) и Даниила Трифонова. А тем временем в Москве развернулась хоровая программа Пасхального фестиваля. Открытие ее прошло в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя, где выступили Камерный хор "Нижний Новгород", Уральский государственный камерный хор (Пермь) и Московский Синодальный хор.
Алексей Пузаков: Для нас главное, что мы всегда исполняем музыку, говорящую о вечности, о красоте. Фото: пресс-служба Московского Пасхального фестиваля Алексей Пузаков: Для нас главное, что мы всегда исполняем музыку, говорящую о вечности, о красоте. Фото: пресс-служба Московского Пасхального фестиваля
Алексей Пузаков: Для нас главное, что мы всегда исполняем музыку, говорящую о вечности, о красоте. Фото: пресс-служба Московского Пасхального фестиваля

Этот концерт - одно из ключевых событий фестивальной афиши, как и сама идея пасхального "собора" хоров в Москве. Эта программа всегда была международной и за двадцать лет уже открыла фестивальной публике десятки хоровых коллективов из разных стран мира. Но в этом году по понятным причинам ее формат - российский.

Фото: предоставлено пресс-службой Московского Пасхального фестиваля.
Открылась Хоровая программа Московского Пасхального фестиваля

Между тем именно Московский Пасхальный фестиваль первым стал собирать хоровые форумы в постсоветское время и давать возможность музыкантам выступить с концертами и на сценах, и в храмах, и на "благотворительных" площадках, принять участие в уникальном хоровом гала, собирающем в зале Чайковского сразу несколько коллективов. В этом году на Московском Пасхальном выступят хоры из Москвы, Перми, Нижнего Новгорода, Твери, Кисловодска, Петербурга, Краснодара, Владикавказа, Архангельска, Казани, Иваново. Концерты пройдут не только в Москве, но и в 14 российских городах.

На открытии в Зале церковных соборов звучали сочинения русской духовной музыки трех столетий - от Бортнянского, Дегтярева, Рахманинова, Чеснокова до Свиридова, протоиерея Георгия Извекова (священномученик, расстрелянный в 1937 году на Бутовском полигоне), ярославского священника Василия Зиновьева, современного композитора Сергея Екимова.

Московский Пасхальный фестиваль первым стал собирать хоровые форумы в постсоветское время

Чистый, благородный звук и тонко продуманная динамика у хора из Нижнего Новгорода (руководитель Иван Стольников) особенно впечатлили в исполнении пасхального канона "О, Пасха велия" Сергея Екимова, с его сложнейшим многоголосным движением гармонических созвучий - то словно растворявшихся в воздухе, то, наоборот, набиравших, слой за слоем, крепкую вертикаль. Более аскетично, с тихой сфуматной краской звучал пермский Камерный хор (руководитель Владислав Новик), исполнивший интереснейшую программу, в том числе сочинение священномученика Извекова - строгую и торжественно радостную песнь из его Пасхального концерта "Снизшел еси". Московский Синодальный хор под руководством Алексея Пузакова, с его эталонными интерпретациями духовной музыки, идеально выстроенным, ясным звуком, исполнил раритетные сочинения: "Тебе поем" священника Василия Зиновьева, "Сей день" Михаила Речкунова и "Плотию уснув" протоиерея Николая Ведерникова (умер в 2020 году) - сложную хоровую партитуру с богатой гармонической фактурой и "взволнованным" движением голосов, переходящим в распев: "Мира спасение - Пасха".

Прямая речь

Алексей Пузаков, художественный руководитель и дирижер Московского Синодального хора:

- Пасхальный фестиваль - это всегда общение: через искусство, через исполнение, через внимание к тем традициям, школам, которые представляют различные хоровые коллективы. Конечно, нам всем не хватает такого творческого общения, и хотя ситуация постепенно меняется, современные средства коммуникации позволяют виртуально побывать на концертах разных коллективов, именно такие начинания, как Пасхальный фестиваль, способствуют развитию и популяризации хоровой культуры, которая у нас в России насчитывает несколько столетий.

Фото: Александр Шапунов / пресс-служба Московского Пасхального фестиваля
Валерий Гергиев открыл в "Зарядье" ХХ Московский Пасхальный фестиваль

Все произведения, которые мы исполняли на открытии Хоровой программы, мы поем и в храмах. Но такого рода музыка требует профессионального и многочисленного состава певцов. В Москве подобными коллективами обладают храм Всех Скорбящих Радость на Большой Ордынке (где поет наш хор), храм Христа Спасителя, Богоявленский собор, поэтому здесь такая музыка и звучит.

А нам, в свою очередь, нравится открывать что-то новое, опираясь на многовековые традиции. Например, музыку Николая Ведерникова: эти произведения раньше не исполнялись. У отца Николая остались духовные чада, они и передают нам рукописи его нот.

Судьба произведения непредсказуема и иногда представляет своего рода промыслительное открытие. К таким открытиям относятся и произведения Николая Голованова, написанные в советское время и многие годы лежавшие в архивах. Для нас главное, что мы исполняем музыку, говорящую о вечности, о красоте.

Культура Музыка Классика Московский Пасхальный фестиваль

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